Chiara, totale ed incondizionata, è la solidarietà del LI.SI.PO. "Libero Sindacato di Polizia" e P.N.F.D. "Polizia Nuova Forza Democratica" al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Cosi hanno dichiarato i segretari generale nazionali del “Libero sindacato di Polizia” (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto e del PNFD “Polizia Nuova Forza Democratica” Franco Picardi.

Durante la manifestazione di protesta contro il governo per l’autonomia differenziata, parrebbe che Il Presidente De Luca ha chiesto ad un funzionario della Polizia di Stato quanto di seguito. “chiedete che qualcuno venga qui a parlare altrimenti ci dovete caricare, ci dovete uccidere”. Tale richiesta proferita dal Presidente De Luca a parere degli scriventi, non contiene alcuna offesa diretta agli operatori della polizia di Stato ivi presenti come sostenuto da taluni individui. Si è trattato – hanno concluso de Lieto e Picardi – di una semplice richiesta atta ad ottenere un interlocutore governativo con il fine di evidenziare allo stesso le motivazioni della protesta.

LI.SI.PO.