NewTuscia – ISERNIA – Trasferta ad Isernia per la WeCOM-Ortoetruria che stasera incontra il team locale nell’ultima partita della prima fase del campionato di Serie B Interregionale.

I padroni di casa navigano nella fascia playout della attuale classifica, ma escono da due gare, la penultima vittoriosa in casa contro Esperia e la successiva persa al fotofinish sul difficile campo di Valdiceppo, che dimostrano il loro buono stato di forma e la crescita che gli adriatici stanno esprimendo in questi ultimi incontri della regular season.

La Stella Azzurra arriva a questo match al quarto posto in graduatoria, appaiata al team perugino che in realtà la precede virtualmente per differenza canestri e quindi lo scontro odierno risulta decisivo per fissare la posizione dei ragazzi di Fanciullo nella seconda fase “play-in”.

Un’eventuale vittoria dei biancostellati, se Valdiceppo uscisse sconfitta dal parquet della Supernova, darebbe ai viterbesi il sorpasso sugli umbri e l’ingresso nella fascia Gold della fase “ad orologio”, mentre il mantenimento della attuale classifica porterebbe i ragazzi della Tuscia al quinto posto e li collocherebbe tra le quattro squadre che disputeranno il prosieguo della stagione in fascia Silver. Il tutto, ribadendolo per l’ennesima volta, conseguenza di una formula pericolosamente scorretta e priva di alcun senso che non rende merito ai risultati ottenuti sul campo nella prima fase della stagione e che, per la regolarità dei tornei, ci auguriamo non si ripeta mai più.

“Andremo ad Isernia a giocare come al solito la nostra partita – dichiara coach Fanciullo – consapevoli di affrontare un’avversaria in salute ed intenzionata ad ottenere il secondo risultato utile consecutivo sul proprio campo. Abbiamo qualche indisponibile a causa di infortuni subiti domenica scorsa, ma vogliamo chiudere bene una regular season che per noi è stata veramente eccellente e che da lunedì ci permetterà di poter giocare, con le nuove avversarie dell’altro girone di conference, una entusiasmante prosecuzione di campionato”.

Convocati per la trasferta di stasera sono Price, Giannini, Cittadini, Guiducci, Comastri, Vigori, Meroi, Taurchini, Casanova e Bantsevich.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Guarino di Campobasso e Mignogna di Riccia.