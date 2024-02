NewTuscia – TORRE ANGELA (ROMA) – Si torna a casa da Torre Angela con un solo punto: Audace-FC Viterbo finisce 0-0, in una prestazione tutto sommato positiva, ma con diverse imprecisioni soprattutto sotto porta, e due legni colpiti, uno nel primo tempo ed uno nel secondo.

I gialloblù dominano il gioco nel primo tempo, mostrando abilità nel costruire azioni ed a spingere lungo le fasce: Seck segna il vantaggio all’11º minuto, sfruttando una respinta corta del portiere avversario su un tiro di Ottaviani, ma il direttore di gara annulla il gol per fuorigioco. Al 28° spara impreciso Capuano colpendo il palo da distanza ravvicinata.

Un’altra occasione chiave si è presentata sui piedi di Nesta intorno alla mezz’ora. Dopo un’azione dalla fascia destra che lo ha visto superare quattro avversari, la sua conclusione ravvicinata è stata miracolosamente salvata sulla linea. Ci prova anche Tollardo ma la rete gli viene negata da un brillante intervento di Catarinelli. Poco prima dell’intervallo, Di Biagio prova lanciato il contropiede, ma trova in disaccordo Bertollini che non lascia gonfiare la propria rete. Si lascia il campo a reti inviolate.

Il post gara di Mister Castagnari

“Nel percorso che abbiamo fatto, due punti con Romulea e due oggi, staremmo a parlare di una squadra terza in classifica, a tre punti dalla prima. Partite come questa ci stanno, anche se sappiamo che non possiamo fallire un appuntamento. Ci vuole più cattiveria sotto porta, se sblocchi il risultato diventa un’altra partita, se non lo fai rischi di perdere. Se la palla non entra accetti il risultato e si va avanti. Non è solo questione di cattiveria e decisione, parecchi contrasti li abbiamo persi, una squadra esperta questa partita l’avrebbe portata a casa.

Abbiamo provato fino alla fine, quando la palla non vuole entrare, non entra. Senza togliere meriti all’avversario, oggi la partita è stata “stregata”: dovevamo vincere e invece c’è da accettare quello che viene, la colpa è solo nostra. Con questa vittoria avremmo già parlato di altro. Mancano ancora nove partite, tante situazioni in gioco, per la corsa si è costretti a vincere. Ci prepariamo per il Montespaccato, squadra importante, e con le importanti difficilmente sbagliamo”.

Il tabellino Audace-FC Viterbo 0-0

AUDACE 1919: Catarinelli; Delle Monache, De Santis (25ºst Piro), Porcu, Ramina, Staffa, Di Biagio, Pietrangeli, Calvigioni, Montesi, Ferrante

A disposizione: Zlatan, Scacco, Splendori, Trastulli, Abate, Diallo, Amine

Allenatore: Paolo Mazza

FC VITERBO (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, De Goicoechea, Giorgi; Nesta, Paruzza (23°st Kordić), Tollardo (45°st Sene Pape), Silvestroni (14°st Ciucci), Ottaviani (32°st Spolverini), Seck, Capuano (30°st Torsellini)

A disposizione: Cadar, Pompei, De Simoni

Allenatore: Massimo Castagnari

ARBITRO: Alessandro Capponi di Latina

1º ASSISTENTE: Giuseppe Masiello di Latina

2º ASSISTENTE: Giovanni Iaia di Latina

Ammonizioni: 12°pt Staffa (AU), 28°pt Paruzza (VT), 7°st Tollardo (VT), 18°st Ferrante (AU), 18°st Catarinelli (AU), 22°st Montesi (AU), 33°st Ciucci (VT)

Espulsioni: 44°st Ferrante (AU)

Angoli: 4-3 per l’Audace

Note: campo sintetico; giornata soleggiata e fresca

Si gioca di nuovo domenica 25 febbraio, in casa, con la seconda in classifica: il Montespaccato.

