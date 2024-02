NewTuscia – L’Associazione Orte Greenway lavora da dieci anni per promuovere il movimento lento, un esercizio legato alla cultura ed al rispetto ambientale, favorendo l’economia circolare ed ecosostenibile. I cosiddetti percorsi ‘Green’. Oggi, possiamo aggiungere finalmente, pratica molto attuale e apprezzata.

Tutto nasce dal desiderio di riscoprire e di rivalutare angoli di questa nostra meravigliosa Italia. Fra questi spicca il tracciato della vecchia ferrovia che connette Orte, Capranica e Civitavecchia, di circa 85 km. Inaugurata nel 1929 subì nel tempo alterne vicende. Una frana nel 1961 bloccò il traffico per parte della ferrovia, alla fine degli anni ‘80 inizia un lento ma inesorabile declino che porta, nel 1994, alla definitiva cessazione e all’abbandono della tratta.

Il progetto prevede la riconversione dell’ex ferrovia in un percorso ciclopedonale. Sembra che il traguardo sia sempre più a portata di mano. Molti dei comuni coinvolti si stanno adoperando, sia in maniera ufficiale che informale, per promuovere l’iniziativa e raccogliere consensi. Molte anche le associazioni territoriali che hanno sposato l’iniziativa, dalla sezione Etruria di Italia Nostra a Cicloturismo Tuscia, senza sottovalutare l’interesse manifestato da tanti operatori turistici e imprenditori che hanno intuito l’importante ricaduta economica che l’opera avrebbe sulle loro attività.

Le finalità del progetto si concentrano su diversi ambiti: Il recupero di un’area abbandonata a se stessa e fortemente degradata; offrire agli utenti un percorso con bellezze naturali e panorami mozzafiato; recuperare e conservare opere di architettura industriale come ponti e stazioni e soprattutto incentivare il turismo e sviluppare una economia di prossimità.

Si lavora anche per l’ottenimento di fondi da parte dell’Unione Europea per la riconversione e la messa in sicurezza del percorso.

Enorme il consenso dell’iniziativa. Per chi volesse firmare a sostegno della realizzazione della ciclovia può andare sul sito greenwayocc.it e seguire le indicazioni fornite.

Direttivo Ass.ne Orte Greenway