NewTuscia – NEPI – Secondo successo consecutivo per 3-0 per l’Ecosantagata Civita Castellana, che al palazzetto di Nepi piega la Lupi Pontedera nello scontro diretto per la quarta posizione in classifica.

In una partita fondamentale anche per tenere vive le speranze di rientrare in corsa per i playoff, mister Grezio si affida a quello che ormai sta diventando il suo sestetto tipo: Cordano (al rientro dopo un infortunio) alzatore, Rossi opposto, De Paola e Defabritiis schiacciatori, Cordano e Ceccobello centrali, con Andreini libero.

L’Ecosantagata gioca una partita praticamente perfetta, dominando il gioco con grande sicurezza e fiducia. Nei primi due set non permette agli avversari di arrivare a 20 (25-19 in entrambi i parziali), mentre nel terzo game c’è più battaglia, ma alla fine, al momento di chiudere i giochi i ragazzi in maglia rossoblù non si fanno trovare impreparati e portano a casa il set 25-22.

Grazie a questa convincente vittoria, che fa il paio con quella altrettanto importante della settimana scorsa a Sesto Fiorentino, l’Ecosantagata Civita Castellana stacca la Lupi Pontedera e rimane al quarto posto in classifica, ma stavolta da sola, con 30 punti.

Ecosantagata Civita Castellana – Lupi Pontedera 3-0 (25-19; 25-19; 25-22)