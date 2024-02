Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda questo pomeriggio sugli schermi di Teleorte dalle 19,30 e visibile su www.teleorte.it, condotta da chi scrive, con la collaborazione redazionale di Gaetano Alaimo e la regia di Marco Nicoletti, avremo ospiti in studio il presidente del Comitato per la riattivazione delle linea ferroviaria Orte Capranica Sutri Civitavecchia, Raimondo Chiricozzi e il sindaco di Gallese e responsabile dei Rapporti istituzionali dello stesso Comitato, Danilo Piersanti.

Gli argomenti principali dell‘intervista saranno:

– sviluppi dei contatti del Comitato con le istituzioni centrali e regionali per la riattivazione della Linea ferroviaria con le motivazioni economico logistiche a favore dell‘iniziativa;

– presa di posizione del Comitato in merito alla raccolta di firme promossa dal Club Alpino Italiano di Viterbo e da altre associazioni per la trasformazione della linea ferroviaria Orte- Civitavecchia in percorso ciclo pedonale. Ovviamente il Comitato ritiene inaccettabili e infondate le proposte del Club Alpino e degli appassionati della bicicletta, proponendo veceversa, attivando la linea ferroviaria, di utilizzarla dai camminatori e dai ciclistimpwr raggiungere sentieri e piste ciclabili utilizzando il treno turistico;

– il sindaco di Gallese Danilo Piersanti e Raimondo Chiricozzi hanno poi manifestato la loro piena adesione alla Marcia di domenica 25 febbraio contro la localizzazione nella Tuscia del deposito di scorie nucleari;

– Infine Danilo Piersanti ha illustrato le ultime realizzazioni della Comunita‘ Energetica di Gallese e ha descritto il programma di fruizione del Ninfeo del Complesso del Castello di Gallese che presto verrà aperto al visitatori, costituendo un‘ ulteriore attrattiva turistica per la cittadina dinGallese e per la Tuscia in genere.

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla petizione popolare avviata dal Comitato per sollecitare l‘avvio degli interventi per la riattivazione della linea ferroviaria.

Il 31 gennaio scorso il presidente del Comitato per la riapertura della linea ferroviaria Orte-Capranica Sutri-Civitavecchia, Raimondo Chiricozzi ha lanciato una petizione popolare per per la riattivazione della Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Sutri-Fabrica di Roma-Orte o Ferrovia dei Due Mari.

Questa ferrovia può ridare sviluppo al territorio della Tuscia e del Centro Italia in maniera significativa, è dotata di ben 4 nodi ferroviari e congiunge su ferro Il Porto di Civitavecchia all’interporto di Orte, il mar Tirreno all’ Adriatico, permette il raggiungimento in breve le grandi linee ferroviarie e la transeuropea TEN T. Per il ripristino sono stati già spesi 220 miliardi di vecchie lire e le FS hanno ricevuto altri 123 miliardi di lire per il completamento, compresa l’elettrificazione.

La ferrovia CCFO va riaperta al servizio merci e viaggiatori e per fini turistici. Favorisce un impatto positivo sulla comunità locale e del centro Italia. E’ in linea con gli interessi di tutta Italia, fatti propri dall’Unione Europea che ha finanziato il progetto di ripristino ed elettrificazione per il quale è stata anche fatta la conferenza dei servizi, costato 2 milioni di € ( Unione Europea € 1milione, Regione Lazio 400 mila Autorità portuale 300 mila Interporto di Orte 300 mila) .

E’ inserita nella legge 128/2017 per le ferrovie turistiche. L’apertura favorisce il raggiungimento di grandi città italiane ( ad Orte l’alta velocità ) Similmente alla famosa ferrovia Merano Malles, permetterebbe inoltre la realizzazione di piste ciclabili, permettendo ai ciclisti di scendere alle stazioni. visitare paesi e borghi o immergersi nella natura.

Raimondo Chiricozzi si rivolge per sollecitare i cittadini: „Chiediamo quindi a tutti voi di firmare questa petizione per chiedere la riapertura immediata della Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Sutri-Fabrica Di Roma-Orte o Ferrovia dei Due Mari.“

Link per sottoscrivere la petizione per la riapertura della Civitavecchia-CapranicaSutri-Fabrica di Roma- Orte o ferrovia dei due mari :

https://chng.it/kXZLzzWtdV

https://chng.it/kXZLzzWtdV