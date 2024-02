NewTuscia – TUSCANIA – Impiega poco più di un’ora e trenta la Maury’s Com Cavi Tuscania per avere ragione della Kabel Volley Prato. La difesa davvero efficace dei toscani mette in difficoltà i padroni di casa soprattutto nel secondo parziale con capitan Buzzelli e compagni costretti per buona parte del set a rincorrere. Al fischio di inizio dei signori Fabio Paris e Simone Chirieletti, i padroni di casa in campo con Marrazzo al palleggio in diagonale con Buzzelli, Festi e Simoni al centro, Rogacien e Lucarelli di banda, Rizzi libero. Gli ospiti rispondono con Lorenzo Alpini in regia con Mattia Civinini opposto, Conti e Corti al centro, Bandinelli e Matteo Alpini di banda, Jordan Civinini libero.

Partono forte gli ospiti e trovano subito il break (4/8). Reazione Tuscania che con un parziale di 5 a zero si porta davanti 9/8. La partita si accende, sono ancora i toscani ad accelerare 11/13. A metà del parziale Tuscania rompe gli indugi: ace di capitan Buzzelli per il 16/14, seguito poi da quello di Lucarelli 19/15. Si va avanti punto a punto fino all’errore sotto rete di Prato che assegna il set ai padroni di casa 25/20.

Secondo parziale all’insegna dell’equilibrio con Prato che a metà accelera e con un break di zero a 5 si porta sul 13/15. Si continua punto a punto con Tuscania che prova a reagire e ricambia il 5 a zero portandosi avanti 22/21. L’ace di Festi e il muro di Simoni su Conti chiudono i giochi 25/22.

Terzo set con Tuscania che rompe gli indugi e trova subito la fuga vincente 11/8. Punto a punto fino alla nuova accelerazione dei padroni di casa che con un parziale di 4 a zero si portano sul 16/10. Coach Perez Moreno dà spazio nel finale alle seconde linee. L’attacco fuori misura di Hoppo chiude set e incontro 25/14.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – KABEL VOLLEY PRATO 3/0

Parziali: 25/20 – 25/22 – 25/14

Durata: ‘25, ’29, ’23

Arbitri: Fabio Paris e Simone Chirieletti

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 14, Simoni 8, Genna, Festi 7, Lucarelli 12, Pieri, Facchini, Borzacconi, Marrazzo 2, Stoleru 1, De Angelis, Rizzi (L), Quadraroli (L), Rogacien 6. All. Perez Moreno, II All Barbanti

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M. 15, Alpini L. 3, Corti 5, Maletaj, Conti 5, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Hoppo, Gennari, Bandinelli 7. All. Novelli. II All. Barbieri

MVP: Marco Lucarelli premiato dal presidente Massimo Pieri