Maurizio Fiorani

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Pareggio per 1-1 tra il Latte Dolce Sassari e Boreale, un risultato che fa comodo ai romani della Boreale che lottano per la salvezza, mentre i campani dell’Ischia superano in casa 2-1 il Budoni, un successo che ha rilanciato le ambizioni degli isolani.

Successo corsaro della Cavese che, con il piglio della capolista, si è imposta per 3-1 sul campo dell’Atletico Uri. Il Cassino che ormai si candida ad essere l’antagonista della Cavese ha superato l’Anzio per 2-1, mentre il Gladiator ha superato per 4-2 sulla N.Florida rilanciando le chances salvezza dei campani.

La Nocerina in grande ripresa si impone per 1-0 sulla Flaminia, mentre L’Ostiamare si è imposta per 2-1 sul Cynthia-Albalonga, risultato che ha rilanciato i lidensi nelle zone alte della classifica. Successo per 2-0 sul San Marzano della Romana FC che, con questa vittoria, si è portata nelle zone alte della classifica con la speranza mal celata di poter provare a contendere il primato alla Cavese.

La Sarrabus Ogliastra si è imposta per 3-2 sul campo del Trastevere riprendendo la marcia verso l’alta classifica.

RISULTATI DELLA 5° GIORNATA DI RITORNO

LATTE DOLCE SS-BOREALE 1-1

ISCHIA-BUDONI 2-1

ATLETICO URI-CAVESE 1-3

CASSINO-ANZIO 2-1

GLADIATOR-N FLORIDA 4-2

NOCERINA-FLAMINIA 1-0

OSTIAMARE-CYNTHIA-ALBALONGA 2-1

ROMANA FC-SAN MARZANO 2-0

TRASTEVERE-SARRABUS OGLIASTRA 2-3

CLASSIFICA

CAVESE 47

CASSINO 40

ROMANA FC 40

NOCERINA 38

SARRABUS OGLISTRA 37

OSTIAMARE 34

ISCHIA 34

CYNTHIAALBALONGA 30

SAN MARZANO 28

FLAMINIA 26

ANZIO 25

ATLETICO URI 23

N. FLORIDA 22 (-5)

GLADIATOR 18

BUDONI 18

BOREALE 16

PROSSIMO TURNO

BUDONI-NOCERINA

BOREALE-TRASTEVERE

SARRABUS OGLIASTRA-OSTIAMARE

CASSINO-LATTE DOLCE

SS CAVESE-GLADIATOR

CYNTHIA ALBALONGA-ROMANA FC

N.FLORIDA-FLAMINIA

SAN MARZANO-ISCHIA

ANZIO-ATLETICO URI