Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini con una bella prestazione supera con un secco 3-0 l’Aurelio, un successo importante per i gialloblù cimini che si portano al 5° posto solitario in classifica a quota 44 punti ed a 7 punti dal trio di testa composto da Rieti, Pomezia e Maccarese, tutte e tre appaiate a quita 51 punti. Domenica prossima trasferta sul campo dell’Audace 1919 reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo dell’Aranova. I gialloblù non possono permettersi altri passi falsi se vogliono cercare di entrare nel lotto delle grandi. Bisogna tener conto che domani ci sarà lo scontro al vertice allo stadio Manlio Scopigno di Rieti tra i sabini e la Maccarese.

La Maccarese in salute ha superato in casa per 2-0 il Montespaccato, mentre il Rieti in grande spolvero è reduce da ben 5 vittorie consecutive ed ha espugnato per 5-1 il campo del Civitavecchia. La lotta al vertice è diventata a dir poco rovente visto che molte squadre sono raccolte in pochi punti, Il Pomezia, l’altra capolista, sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Aurelio, sfida insidiosa per i rossoblù che hanno vinto in casa per 2-0 sulla Romulea.

Il Montespaccato è reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Maccarese e riceverà la visita dell’Aranova, rinfrancato dalla vittoria per 2-1 sull’Audace 1919. L’Astrea con un secco 3-0 ha superato in casa con il Villalba mentre il Valmontone, tra le mura amiche, si è sbarazzato per 3-1 del Ladispoli che, a sua volta, domenica riceverà la visita del Civitavecchia nel derby tirrenico.

Luiss e Citizen Academy non hanno disputato la loro gara: la Luiss affronterà trasferta la Romulea, il Citizen Academy riceverà la visita dell’Astrea.

Il Campus Eur ha espugnato il campo della Pescatori Ostia per 2-0 e domani riceverà in casa il Valmontone mentre la Pescatori Ostia viaggerà alla volta del campo del Villalba, una sfida che ha il sapore dello spareggio salvezza.

RISULTATI DELLA 6°GIORNATA DI RITORNO

ARANOVA-AUDACE 1919 2-1

FAUL CIMINI-AURELIO 3-0

LUISS-CITIZEN ACADEMY

POMEZIA-ROMULEA 2-0

VALMONTONE-LADISPOLI 3-1

MACCARESE-MONTESPACCATO 2-0

PESCATORI OSTIA-CAMPUS EUR 0-2

CIVITAVECCHIA-RIETI 1-5

CLASSIFICA

POMEZIA 51

MACCARESE 51

RIETI 51

MONTESPACCATO 49

FAUL CIMINI 44

CIVITAVECCHIA 40

AURELIO 39

VALMONTONE 39

ARANOVA 35

ASTREA 30

ROMULEA 26

LUISS 26

VILLALBA 19

LADISPOLI 17

AUDACE 1919 16

PESCATORI OSTIA 14

CITIZEN ACADEMY 8

PROSSIMO TURNO

LADISPOLI-CIVITAVECCHIA

AURELIO-POMEZIA

MONTESPACCATO-ARANOVA

ROMULEA-LUISS

CAMPUS EUR-VALMONTONE

CITIZEN ACADEMY-ASTREA

AUDACE 1919-FAUL CIMINI

RIETI-MACCARESE

VILLALBA-PESCATORI OSTIA