NewTuscia – VITERBO – Penultimo atto della prima fase per quanto riguarda il campionato di serie B femminile di basket; in questa domenica le ragazze della Domus Mulieris saranno impegnate in trasferta contro la Virtus Albano-Pavona per un match che, alla luce dei recenti risultati, è diventato ancor più determinante per l’ultimo posto libero in chiave playoff.

Le sconfitte contro Bull Latina e Virtus Aprilia, infatti, hanno messo le gialloblù nelle condizioni di dover fare più punti rispetto proprio a Latina, appaiata alle gialloblù ma con il vantaggio nello scontro diretto. Fondamentale allora vincere entrambi i match rimasti (contro Albano-Pavona ed Esquilino) e sperare in almeno un passo falso delle avversarie, senza però dimenticare anche Roma Team Up può giocarsi le sue chances nella rincorsa alla sesta posizione.

Si comincia dalla trasferta contro la Virtus Albano-Pavona che, a dispetto di una classifica tutt’altro che soddisfacente (sei punti raccolti in sedici partite), ha già dimostrato più volte di saper essere pericolosa, soprattutto in casa. Proprio di fronte al suo pubblico, infatti, la Virtus ha piegato Bull e anche Esquilino, formazione che occupa il quarto posto in classifica, e promette di essere un ostacolo molto complicato da superare.

Alle difficoltà legate all’avversaria, si aggiungono i problemi di un’altra settimana con allenamenti a ranghi ridotti, come conferma il coach Carlo Scaramuccia: “Purtroppo nel momento decisivo della stagione ci siamo trovati a fronteggiare una lista lunghissima di guai fisici e anche questa partita non fa eccezione. Fantozzi è out per un dito rotto, Masnata proverà a recuperare da una distorsione alla caviglia e Tarroni ha subito una lussazione alla spalla. Oltre a questo abbiamo anche Arianna Puggioni che è stata ferma tutta la settimana per un problema alla gamba ma le chiederemo di provare a stringere i denti come ha fatto in queste ultime uscite. Le nostre avversarie sono in crescita, hanno voglia di confermare i miglioramenti fatti e sono sempre state temibili in casa loro: questo renderà il compito ancora più difficile ma abbiamo la possibilità di giocarci fino alla fine le carte per andare ai playoff quindi faremo di tutto per portare a casa la vittoria”.

La palla a due è in programma alle ore 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Leonardo Venditti di Roma e Nicholas Ascani di Ladispoli (RM).