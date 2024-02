NewTuscia – VITERBO – Carnevale viterbese 2024, dopo il rinvio dello scorso sabato a causa del maltempo è confermata per domani 17 febbraio la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati per le vie del centro. Si parte da Porta Romana alle ore 15, per proseguire su via Garibaldi, piazza Fontana Grande, piazza del Plebiscito, piazza dei Caduti, via Marconi e piazza Verdi. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, saranno adottati alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare. Nel dettaglio, ecco i principali:

dalle ore 10 (fino a cessata necessità), a piazza Verdi, divieto di sosta con rimozione forzata;

dalle ore 10,30 fino al termine della manifestazione divieto di sosta con rimozione forzata a piazza San Sisto e via Garibaldi; – dalle ore 11 divieto di sosta anche in via delle Fabbriche, via Saffi (tratto compreso tra piazza Fontana Grande e via della Pace), piazza Fontana Grande (lato tratto scorrimento), via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via del Repuzzolo, via Marconi, piazza Verdi, via Santa Rosa e largo Facchini di Santa Rosa;

dalle ore 12 interruzione della circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli lungo tutto il percorso della manifestazione (piazza San Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Marconi e piazza Verdi); interdizione della circolazione veicolare anche agli accessi Porta Romana, via F.lli Rosselli, via Mazzini – piazza Dante (con deviazione del flusso veicolare in via della Marrocca e preavviso all’accesso di Porta della Verità).

In caso di necessità potranno essere adottate ulteriori misure di disciplina della circolazione veicolare. Gli agenti di polizia locale e gli organi di polizia stradale avranno facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili nell’ambito viario interessato dall’ordinanza.