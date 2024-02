NewTuscia – ROMA – “Quello di oggi deve rappresentare solo il primo di una serie di incontri: l’obiettivo deve essere quello di portare avanti un confronto costante per affrontare al meglio le nuove sfide future. É molto importante ascoltare le posizioni di chi vive quotidianamente la sanità della nostra regione. Nello specifico, dobbiamo essere uniti nel cercare di risolvere le criticità dei pronto soccorso: a partire dalla necessità di un rafforzamento della medicina territoriale, visto che molti accessi nei pronto soccorso sono inappropriati.

Va affrontata poi la questione della carenza di personale, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, senza dimenticare poi che molti professionisti lasciano il nostro Paese e decidono di trasferirsi all’estero. Serve, quindi, portare avanti una programmazione chiara attraverso la collaborazione con tutte le realtà coinvolte. Dinanzi a noi abbiamo sfide future, in primis il Giubileo 2025, che rappresentano occasioni per certi versi uniche per la capitale d’Italia e per la regione Lazio, sia in termini di accoglienza che per generare ricadute positive in chiave turistica ed economica. Dunque, nel ringraziare sia il personale per il lavoro quotidiano che svolge, che gli organizzatori di quest’evento, noi garantiremo il nostro sostegno per le vostre prossime attività, al fine di collaborare insieme per risolvere le problematiche di un settore così complesso”

Lo dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto al convegno organizzato da ANAAO Assomed Lazio “Criticità dei pronto soccorso della capitale, proposte e soluzioni finalizzate all’accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo”, che si è tenuto presso la Sala Mechelli della Pisana