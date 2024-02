NewTuscia – ROMA – “In un momento di mancanza di risorse, il partenariato pubblico privato può essere una strategia fondamentale, in particolar modo in alcuni settori come infrastrutture, ricerca, innovazione. Una partnership dove una parte può sopperire alle mancanze dell’altra (e viceversa), in maniera equilibrata: così facendo, si possono affrontare al meglio anche nuove sfide in futuro, pensiamo al Giubileo, al Pnrr. Il ruolo della regione deve essere quello di effettuare una sintesi tra i vari attori in campo: la parte legislativa, tecnica, amministrativa. L’obiettivo è quello di valutare anche come declinare sui territori queste possibilità. Per questo, il convegno di oggi è utile e saremo disponibili ad altri incontri proprio su tali rilevanti tematiche, ascoltando tutte le parti coinvolte. Certamente, il partenariato, ribadisco, può essere uno strumento utile per realizzare o completare opere infrastrutturali, fondamentali per cittadini e territori

Lo dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto oggi al convegno “Il Partenariato Pubblico Privato: una valida soluzione per realizzare le opere ed i servizi pubblici degli Enti Locali”