NewTuscia – VITERBO – L’Accademia di Belle Arti di Viterbo ha ricevuto l’accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca per i corsi di formazione iniziale dei docenti.

Un risultato importantissimo per l’ABAV, che apre ai docenti della Tuscia, e non solo, la possibilità di diventare insegnanti abilitati. In particolare sono stati accreditati con il Decreto Ministeriale n. 305 del 7 febbraio 2024 i corsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le seguenti classi di corso:

Ø A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;

Ø A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN DELL’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;

Ø A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE;

Ø A014-FI DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE;

Ø A017-FI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO.

Contestualmente, sempre attraverso il suddetto DM 305/2024, è stata data facoltà all’ABAV di poter accreditare ulteriori corsi formativi per i docenti. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con DPCM 4 agosto 2023, aveva infatti emanato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la definizione per le nuove modalità per la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.Il DPCM 4 agosto 2023, in particolare, aveva così individuato i vari tipi di percorso formativo da poter seguire: percorso di 60 cfu, potenzialmente aperto a tutti, inclusi gli iscritti a laurea magistrale, purché abbiano conseguito almeno 180 cfu; percorso di 30 cfu destinato ai vincitori di concorso attivato per chi aveva 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui 1 nella specifica classe di concorso; percorso di 30 cfu destinato a chi possiede i requisiti di ammissione ad una classe di concorso, da acquisire per poter partecipare a concorso che sarà bandito entro 31/12/2024; percorso di 30 cfu per completare percorso di 60 cfu (unitamente ai 30 cfu ex allegato 3), destinato ai vincitori del concorso indicato al punto 3; percorso di 36 cfu destinato a chi ha vinto il concorso avendo 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, entro 31/10/2022.

Il DPCM 4 agosto 2023, nello specificare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e di abilitazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, aveva determinato i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti che devono possedere i centri formazione, le modalità organizzative ed i costi massimi a carico degli interessati, nonché i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale. E’ quindi anche questo un ulteriore e importante riconoscimento che L’Accademia di Belle Arti di Viterbo ha ottenuto, non solo per la formazione dei suoi studenti, ma anche per la formazione dei futuri docenti abilitati.