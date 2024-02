Sorpreso a spacciare a “domicilio”

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 15.02.2024) – TERNI – E’ stato arrestato un 31enne incensurato perugino, l’accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante alcuni controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine al fine di contrastare lo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Terni, dopo aver avuto delle segnalazioni da partedi alcuni cittadini, hanno potuto individuare l’uomo, che a bordo di un’auto sospetta, effettuava brevi soste in una zona residenziale del capoluogo.

L’uomo, domiciliato presso una struttura ricettiva della provincia, è stato notato che in una delle soste, si è soffermato più tempo, al fine di poter far salire a bordo un 33enne, poi risultato residente sul posto.

Appena quest’ultimo è risceso dal veicolo, i Carabinieri sono intervenuti, bloccando ed identificando entrambi e sottoponendoli ad accurata perquisizione, estesa sia al veicolo in uso al 31enne, un nuovissimo SUV, che alle abitazioni di entrambi.

Durante la perquisizione, il 31enne è stato trovato in possesso di 13 pezzi di hashish di varie dimensioni, del peso complessivo di quasi 450 grammi e la somma in contanti di oltre 3.700,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio mentre il 33enne è stato trovato in possesso di un quantitativo di circa 17 grammi della stessa sostanza, appena acquistata e di un bilancino di precisione, il tutto posto in sequestro.

Per il 31enne è così scattato l’arresto ed il trattenimento agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo di martedì mattina, all’esito del quale il Giudice ne ha deliberato l’obbligo di dimora nella provincia di Terni, di permanenza notturna in abitazione e di presentazione alla p.g.. Il 33enne è stato invece deferito in s.l. per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

