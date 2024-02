NewTuscia – ROMA – “L’iniziativa odierna è la dimostrazione della giusta sinergia creata tra la Giunta e il consiglio regionale, perché questo provvedimento è il risultato di un confronto costante. Investire sulla rete viaria rappresenta una priorità, sia per la regione che per i cittadini. E’ importante anche in ottica dei grandi eventi: basti pensare al successo ottenuto in occasione della Ryder Cup di golf, che si è tenuta recentemente a Guidonia. Grazie alla collaborazione sinergica tra le istituzioni, sono stati realizzati interventi e opere, che ora sono utilizzate dalla collettività. Adesso, dobbiamo proseguire su questo percorso”.

Così, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi, insieme all’assessore al bilancio Giancarlo Righini e all’assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, alla conferenza stampa di presentazione del primo piano triennale per la rete viaria della regione Lazio, che si è svolta nella sede della Giunta regionale