NewTuscia – ROMA – “Ringrazio il consigliere Novelli per questo importante evento, che vede la presenza di esponenti di schieramenti opposti. A dimostrazione che queste tematiche debbano essere affrontate insieme, al di là della appartenenza politica. Purtroppo, l’argomento e’ quanto mai attuale. Quando parliamo di sicurezza sul lavoro, che rappresenta per noi una priorità, è fondamentale puntare su prevenzione e formazione. Proprio in tal senso, credo che questi eventi siano utili al fine di portare avanti un percorso comune. Ritengo, quindi, sia opportuno programmare un tavolo permanente di confronto, dove coinvolgere tutte le realtà interessate. Serve una collaborazione sinergica, e ciò può avvenire anche attraverso il dialogo e una pianificazione attenta, ascoltando le istanze di chi vive quotidianamente queste realtà”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto alla

Mostra-convegno ” di lavoro si vive”, presso la Sala Mechelli della Pisana