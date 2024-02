L’evento si svolgerà sabato 17 presso la sala del Digipass

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 15.02.2024) – NARNI – Sabato 17 febbraio è in programma a Narni, presso la sala del Digipass sita in piazza dei Priori, il convegno sulle scuole rurali, denominato “Le scuole rurali tra Otto e Novecento. Dalla ricerca alla scena”.

L’evento, che si svolgerà dalle ore 09:30 sino alle ore 18:30, è un iniziativa organizzata dal Comune di Narni, in collaborazione con l’associazione “Città di Narni per la Formazione superiore, gli Studi universitari e la ricerca” e al Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Napoli L’Orientale.

“Il Convegno si legge nel comunicato – si articola in comunicazioni che inquadrano la storia delle scuole rurali in Italia tra età moderna e contemporanea, con particolare attenzione al territorio narnese e a casi che mostrano un’esperienza articolata e complessa, fondamentale nel processo di costruzione della Nazione, anche in una prospettiva di genere. Dalla Storia alla Public History, dai documenti alla scena teatrale.

Il convegno vuole essere non solo occasione di approfondimento di un tema ancora troppo poco esplorato, ma di valorizzazione di una drammaturgia realizzata sulla base di fonti documentarie conservate negli archivi narnesi. Non mancheranno testimonianze orali, capaci di restituire luoghi e esperienze delle scuole rurali del territorio. L’iniziativa del 17 febbraio, prosegue il comunicato – è una sorta di ultimo atto del Premio Anna Lizzi Custodi 2016 che dalla sua istituzione, oltre a mantenere vivo il ricordo di una narnese, protagonista di un cinquantennio di lotte e di conquiste delle donne, si pone l’obiettivo di mettere in luce il ruolo delle donne nella storia locale e di favorire l’emersione di una nuova generazione di ricercatori e ricercatrici che possano approfondire aspetti finora inesplorati.

Quell’edizione del Premio ha avuto come risultato la ricerca di Sara Massarini Le insegnanti e le scuole rurali del narnese (1911-1958). Materiali per una storia. Infine, la stessa ricerca di Sara Massarini ha incrociato l’esperienza di formazione e ricerca Donne e uomini nella storia: corso di formazione sulla metodologia della ricerca storica con un approccio di genere realizzata nel 2014. Quell’esperienza ha avuto il merito di formare un gruppo di ricerca che ha poi lavorato su due importanti pubblicazioni: Il brefotrofio Beata Lucia di Narni in età liberale. Storia di projetti, donne e comunità (a cura di Carla Arconte e Laura Schettini) e Donne e fabbrica a Narni nel lungo Novecento (a cura di carla Arconte e Gianni Bovini).

Il convegno è Patrocinato dall’Associazione Italiana di Public History, la Deputazione di Storia patria per l’Umbria, dal Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng” (Università degli Studi Roma Tre), Fondazione “Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna” di Perugia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Perugia, e l’Università del Salento (Corsi di Area pedagogica).

