NewTuscia – MONTELEONE DI ORVIETO Il Comune di Monteleone di Orvieto ha pubblicato l’avviso pe l’accesso ai fondi da parte di piccole e micro imprese. L’importo complessivo messo a disposizione è di poco superiore ai 20mila euro. Per beneficiare delle risorse disponibili, le attività economiche, commerciali e artigianali devono ricadere sul territorio comunale ed essere attive al momento della presentazione della domanda. Le stesse attività non si devono trovare in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

L’erogazione dei fondi è riservata a spese di gestione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo e innovazioni tecnologiche legate alla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza. Previsti anche acquisti di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie o anche opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. L’avviso è consultabile QUI. (ptn 63/24 13.38)