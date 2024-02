NewTuscia – VITERBO – Il gruppo della Lega esprime solidarietà a Chiara Frontini, una donna, una cittadina che è diventata bersaglio di un gravissimo atto di vandalismo. Una vicenda inquietante per i contorni e i significati che pare assumere, oltremodo offensivi, che spetterà alle forze dell’ordine approfondire. Confidiamo, dunque, che al più presto si possa chiarire l’accaduto. Da parte nostra condanniamo fermamente certi comportamenti che ledono quell’esempio di città che Viterbo promuove in ogni occasione, fondata sui valori del rispetto, della convivenza civile, della solidarietà. Ma li condanniamo anche, e soprattutto, alla luce di quell’impegno, forte, convinto, incrollabile, che la Lega, in ogni sede e a tutti i livelli, a cominciare da quello legislativo, porta avanti da tempo a tutela e a difesa delle donne contro ogni forma di violenza.

A Chiara, dunque, esprimiamo la nostra vicinanza come donna e il nostro incoraggiamento, come sindaca stavolta, a operare nell’ambito delle sue possibilità istituzionali, affinché nella nostra bella città possa crescere una cultura di sani valori, dove non ci sia spazio per certi comportamenti.

Coordinamento provinciale Lega – VViterbo