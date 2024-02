NewTuscia – VITERBO – Esprimiamo solidarietà alla Sindaca Chiara Frontini per le gravissime offese a lei indirizzate in queste ore.

Un atto lesivo della dignità di una donna che condanniamo con fermezza.

È un altro triste segnale che abbiamo ancora tanta strada da fare per riuscire ad avere una società in cui prevalga in ogni contesto il rispetto verso gli altri.

Gruppo PD

Alessandra Troncarelli

Lina Delle Monache

Francesca Sanna

Alvaro Ricci