NewTuscia – VITERBO – Proposto dall’Istituto Teologico San Pietro, si svolgerà dal 22 al 23 febbraio presso la Sala Alessandro IV del Palazzo Papale a piazza San Lorenzo, il convegno dal titolo Educare alle relazioni nella differenza uomo- donna.

Il convegno della durata di due giorni, è stato presentato questa mattina ed è stato organizzato dai professori Annamaria Valli, Francesco Mattioli, Angelo Tumminelli e Padre Mauro Busin.

Si parlerà degli sviluppi per fornire ai docenti e agli interessati, pastori d laici, spunti di riflessione per educare a nuove relazioni. Interverranno docenti di Filosofia Morale, Ecclesiologia, Teologia, Comunicazione e Marketing. In particolare, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, Tullio Locatelli, Giuseppini del Murialdo e Simone Calvarese.

Info e prenotazione obbligatoria ai numeri 0761.220469 o 349.887.30.24 www.teologicoviterbese.it o segretia@teologicaviterbese.it