NewTuscia – VITERBO – Ringrazio tutti della vicinanza di queste ore. Quando, ormai diversi anni fa, ho deciso di dedicarmi alla città sapevo che non sarebbe di certo stato un percorso facile. Sfidare il sistema politico di governo incancrenito che ha ridotto la nostra Viterbo come l’abbiamo ereditata, e farlo senza avere “le spalle coperte” da un partito strutturato ma solo con la forza delle persone che hanno creduto in noi, con la luce dell’entusiasmo negli occhi, con la passione genuina di chi vuole mettersi a servizio, è Davide contro Golia.

Non sappiamo, ancora, di che natura sia l’azione di ieri notte. Quanto accaduto non è solo un’offesa a me come persona ma l’ennesimo insulto a tutte le donne, in particolare a noi che in modi diversi, ma con lo stesso entusiasmo, ci diamo da fare nel contesto sociale.

Smetterete mai di offenderci tutte attaccando sempre la nostra sfera intima? E tentare di giustificare l’espressione di una certa mentalità con il termine performance e poi difenderla con lo scudo della rappresentazione artistica è oggettivamente imbarazzante.

Un fatto è certo: che nelle ultime settimane si sono inanellati una sequenza di atti e fatti deliberatamente volti a minare la mia serenità personale e quella dell’azione di governo di questa amministrazione.

Riunioni del movimento registrate e date alla stampa, frasi e parole distorte e decontestualizzate, telenovele a puntate e ora questo atto vandalico per raccontare l’immagine di una donna, di una rappresentante delle istituzioni diversa da quella che sono. Una goccia cinese che ha l’obiettivo di screditarci e farci guardare le spalle da chi ci dovremmo fidare, per cosa? Per sfiancarci, sfiduciarci, per tentare di spegnere la luce che ha animato questi anni e gli ultimi 19 mesi?

La notizia è che non ci spegnerete nè l’entusiasmo nè l’amore per questa città e continueremo a guidarla seguendo il programma sostenuto dai cittadini.