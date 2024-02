NewTuscia – Previsti percorsi alternativi per gli automobilisti che dovrebbero passare sull’argomento visto che tra breve la strada risulterà chiusa al traffico per lavori sul tratto autostradale tra Orte e Magliano Sabina.

Dallo scoccare della mezzanotte, dalle ore 00:00 alle ore 04:00 del 18.02.2024, sarà istituita l’uscita obbligatoria ad Orte per chi proviene da Firenze.

Viaggiando verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria di Orte occorrerà,per i tragitti che prevedono breve percorrenza, dirigersi verso la SP315, (dunque verso Orte Scalo – Gallese – Borghetto), e successivamente prendere la SP150 per Magliano Sabina da dove si potrà rientrare sulla A1. Per i tratti a lunga percorrenza, sempre dopo l’uscita obbligatoria di Orte, la direzione da prendere sarà la Superstrada Orte – Viterbo per poi procedere sulla SS2 Cassia fino al Gra per poi rientrare sulla A1 in direzione Napoli.