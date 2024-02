NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. La fondazione Biodistretto Della Via Amerina e delle Forre ETS sta raccogliendo fondi su GoFundMe per realizzare i materiali per la marcia Tuscia In Movimento.

“La manifestazione – si legge – ha l’obiettivo di dimostrare la propria contrarietà alla realizzazione di una discarica di rifiuti radioattivi nel proprio territorio, a difesa del paesaggio, dei prodotti agroalimentari e della salute dei cittadini”.

I fondi serviranno per contribuire alla stampa di 250 bandiere, tre striscioni e altri materiali come volantini e locandine.

“I comuni promotori – scrivono gli organizzatori – come Corchiano, Gallese, Vasanello, Vignanello e Soriano nel Cimino, hanno già dato il loro contributo, ma ci serve anche il tuo supporto”.

La raccolta fondi ha superato i seicento euro. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/tuscia-in-movimento-no-alle-scorie