NewTuscia – ROMA – “La prevenzione resta una priorità, e dobbiamo colmare tutti i margini di miglioramento di accesso delle donne agli screening. Ma, ascoltando oggi tutti i professionisti sanitari, le associazioni dei pazienti, i farmacisti ei medici, mi pare emerga in tutta evidenza l’esigenza di una nuova rete oncologica, che non sia generica ma suddivisa per organi”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto oggi all’evento “Per Amarla, percorso e rete mammella”, che si è tenuto presso la Sala Mechelli alla Pisana.

“Durante l’iniziativa odierna – aggiunge Aurigemma – abbiamo ascoltato dai clinici tante innovazioni tecnologiche e organizzative, che rendono necessaria l’attualizzazione della presa a carico dei pazienti. Per me è motivo di orgoglio che questo importante evento si sia svolto in consiglio regionale, che deve tornare ad essere il vero centro di ascolto dei cittadini. Ed è stata particolarmente significativa la presenza di esponenti di diversi schieramenti politici, a dimostrazione di quanto le misure che riguardano la salute dei cittadini non devono avere colore politico. la bussola che ci orienterà per la migliore decisione, partendo proprio dalla rete senologica, che è stata sempre un fiore all’occhiello della regione”.