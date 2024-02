NewTuscia – VITERBO – Domani 15 febbraio 2024 a Viterbo presentazione del libro “Antifascisti adesso… perchè non è ancora finita” di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’A.N.P.I.

Sarà presente l’autore e l’iniziativa si svolgerà presso “Aula Blu” ex facoltà di agraria, via San Camillo De Lellis in data 15/02/2024 con inizio dalle ore 17:00.

Questa presentazione, sarà un momento importante per la comunità democratica e antifascita di Viterbo e provincia, per ritrovarsi e riflettere insieme sulla profonda attualità dell’impegno antifascista a difesa dei valori costituzionali per l’assetto democratico dell’Italia, per la Pace e per i Diritti di tutte le persone.