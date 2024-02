E’ online sul sito della Camera di commercio di Rieti Viterbo la possibilità di presentare in modalità telematica la domanda di partecipazione all’esame abilitante per l’esercizio dell’attività di mediatore immobiliare

NewTuscia – VITERBO –

Requisito per fruire del servizio è il possesso di SPID/CIE/CNS per l’autenticazione e l’accesso alla compilazione della domanda telematica, mentre il versamento dell’imposta di bollo (€ 16) e dei diritti di segreteria per esame (€ 77) avviene, al termine della compilazione, mediante PagoPA.

E’ infine richiesto di allegare l’autocertificazione relativa al corso abilitante obbligatorio, se svolto presso una struttura pubblica, o l’attestato finale se il corso è stato organizzato da un soggetto privato.

Per i requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al domicilio professionale, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento sulle prove di esame disponibile insieme alla modulistica e a tutte le indicazioni utili al link https://www.rivt.camcom.it/it/tutti-gli-uffici_34/anagrafe-delle-imprese_51/attivita-soggette-a-verifica-dei-requisiti_184/agenti-di-affari-e-mediazione_190/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Registro Imprese della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, all’indirizzo email registro.imprese@rivt.camcom.it.