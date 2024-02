NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. È terminato da poche ore il Festival di Sanremo con la bellissima vittoria di Angelina Mango ed in parallelo c’è stata anche un’altrettanta grande vittoria per l’Umbria e per l’Abbruzzo culinario!

Grazie allo chef Umberto Trotti, presente a Sanremo come chef de “Il Salone delle Celebrità”, artisti, influencer e Vip hanno potuto gustare le prelibatezze dell’Umbria e in particolare della Valnerina.

Ma Chef Umberto non si è limitato a preparare piatti classici della cucina umbra ed ha infatti anche presentato ai numerosi VIP presenti un suo innovativo prodotto.

Il panino del “Buongustaio” , un panino con tartara di vitello del Ristorante “Assageria 431” di Alba Adriatica , condito con Olio Agrumato alla Melangola del “La Drupa” di Ferentillo, Tartufo di “Battiferro Tertufi” e Olio Evo di “Casa Mattei” di Arrone. Il tutto accompagnato dai meravigliosi dolci della chef pasticcera Fjorda dell’Osteria del Trap.

Un Panino sensazionale, gustato da molti Vip, che ha raccolto enorme successo tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poterlo assaggiare e che hanno voluto ribadire allo chef che grazie alla sua opera di promozione del territorio verranno sicuramente in Umbria e Abbruzzo a gustare tutti i prodotti presentati direttamente dai produttori.

Visit Ferentillo APS