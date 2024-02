Dal 18 febbraio al via nove concerti.

Apre la rassegna la Banda dell’Arma dei Carabinieri.

Piazza Manfredo Fanti, 47 ore 11.00

NewTuscia – ROMA – Al via il 18 febbraio prossimo, alle ore 11, presso La Casa dell’Architettura il progetto musicale “La forma in movimento …quando la Banda passò”. Un programma di concerti a cadenza mensile, ideato e organizzato dalla Casa dell’Architettura dell’Ordine degli Architetti di Roma con l’indispensabile collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa e delle forze di Polizia.

I concerti si terranno ogni prima domenica del mese, sino a novembre, e saranno ad ingresso gratuito.

Nella suggestiva cornice del complesso monumentale dell’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti 49, nel cuore dell’Esquilino, si esibirà il 18 febbraio la Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli.

“Il progetto della Casa dell’Architettura intende coinvolgere la cittadinanza attraverso tutte quelle forme di arte che uniscono e stimolano la creatività e l’armonia – spiega il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Alessandro Panci –. Con la solennità delle musiche delle Bande, in un contesto istituzionale e prestigioso, auspichiamo l’avvicinamento dei cittadini alla realtà delle nostre forze armate con l’importante ruolo che esse svolgono per il nostro Paese e a tutela della cittadinanza. L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia attento alle iniziative culturali, rivolte a un pubblico ampio, con particolare riguardo ai residenti del poliedrico quartiere Esquilino, vuole favorire e diffondere una coscienza urbanistica, ambientale e offrire una chiave di lettura del mondo della cultura architettonica come valore sociale a garanzia dell’intera collettività, attraverso le attività della Casa dell’Architettura nata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con l’ambizione di divenire un’istituzione simbolo dell’impegno e della determinazione della città di Roma ad occupare un ruolo centrale nel panorama internazionale dell’architettura”.

La Banda di sua natura nasce per suonare all’aperto accompagnando festività pubbliche, cerimonie, celebrazioni civili e militari consentendo al pubblico di gustare ogni genere di melodia attraverso sensazioni di sonorità uniche nell’ascolto. I ricchi repertori musicali spaziano dalle marce, tipico genere della Banda, alle opere sinfoniche; dalle colonne sonore del cinema alla musica leggera, dal jazz alla musica folk in un alternarsi di emozioni coloristiche particolari nelle forme e nei movimenti. E proprio da questa indicazione le Bande si esibiranno avendo scelto per le performance il titolo “La forma in movimento…quando la banda passò” richiamando il famoso brano cantato da Mina.

Aprirà la serie di eventi musicali la Banda dell’Arma dei Carabinieri, formazione di grande pregio artistico, apprezzata in tutto il mondo dalle nobili con consolidate origini che risalgono al 1820. La Banda dei Carabinieri possiede un vastissimo repertorio ormai noto anche attraverso i canali radiotelevisivi e del web coinvolgendo un pubblico di ogni fascia di età.

La formazione è diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli compositore e docente, che ha avuto insigni predecessori come Luigi Cirenei autore della ormai famosa “Fedelissima” la marcia d’ordinanza dell’Arma, Domenico Fantini, Vincenzo Borgia.

Il calendario delle esibizioni:

Domenica 18 febbraio , ore 11.00 Presentazione della manifestazione e concerto della Banda

dell’Arma dei Carabinieri.

Domenica 3 marzo ore 11.00 Banda della Marina Militare.

Domenica 7 aprile ore 11.00 Banda dell’Esercito Italiano.

Domenica 5 maggio ore 11.00 Banda dell’Aeronautica Militare

Domenica 9 giugno ore 11.00 Banda della Polizia Locale.

Domenica 7 luglio ore 11.00 Banda della Polizia Penitenziaria.

Domenica 1 settembre ore 11.00 Banda della Guardia Di Finanza

Domenica 6 ottobre ore 11.00 Polizia di Stato.

Domenica 3 novembre ore 11.00 Banda dell’Arma dei Carabinieri e chiusura evento.

N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni