Mercoledì delle Ceneri ad Orte. Catechesi promossa dalle Confraternite questa sera in Cattedrale. Papa Francesco: “Attraverso il deserto Dio ci guida alla libertà”

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Si svolgerà questa sera, alle ore 21 nella Cattedrale di Orte la riflessione promossa dalle Confraternite e condotta dal parroco don Augusto Mascagna su „La Misericordia, senso unico per la Quaresima e la Pasqua“. Alla catechesi verrà‘associata l‘imposizione delle Ceneri.

La Catechesi del Mercoledì delle Ceneri sulla Misericordia si inserisce nell‘itinerario di fede „Devozione dei Confratelli“, proposto dalle Confraternite e da don Augusto „per riscoprire la bellezza da vivere all‘interno della Chiesa, itinerario che intende accompagnare i confratelli e tutta la comunità parrocchiale di Orte nelle scelte quotidiane orientate ad una vita piena e realizzata.“

Nel Messaggio per la Quaresima, intitolato “Attraverso il deserto Dio ci guida alla libertà”, Papa Francesco esorta ad ascoltare «il grido di tanti fratelli e sorelle oppressi. Chiediamoci: arriva anche a noi? Ci scuote? Ci commuove? Molti fattori ci allontanano gli uni dagli altri, negando la fraternità che originariamente ci lega». Il Pontefice sprona ad avere il «desiderio di un mondo nuovo» e a non restare imprigionati nel «deficit di speranza».

Prendendo spunto dall’episodio della liberazione del popolo eletto dalla schiavitù d’Egitto, il Papa sottolinea che «a differenza del Faraone, Dio non vuole sudditi, ma figli. Il deserto è lo spazio in cui la nostra libertà può maturare in una personale decisione di non ricadere schiava.

Nella Quaresima troviamo nuovi criteri di giudizio e una comunità con cui inoltrarci su una strada mai percorsa».

Poi invita a non cedere alle «menzogne del nemico» e agli «idoli» come «potere tutto, essere riconosciuti da tutti, avere la meglio su tutti» o ancora «attaccarci così al denaro, a certi progetti, idee, obiettivi, alla nostra posizione, a una tradizione, persino ad alcune persone».

Quindi Francesco suggerisce di fare della Quaresima un «tempo di decisioni comunitarie, di piccole e grandi scelte controcorrente, capaci di modificare la quotidianità delle persone e la vita di un quartiere: le abitudini negli acquisti, la cura del creato, l’inclusione di chi non è visto o è disprezzato. Invito ogni comunità cristiana a fare questo: offrire ai propri fedeli momenti in cui ripensare gli stili di vita; darsi il tempo per verificare la propria presenza nel territorio e il contributo a renderlo migliore».