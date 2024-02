NewTuscia – VITERBO -“ Sento di condividere profondamente amarezza e appello rivolto ai giovani che nella Scuola si esprimono con atti di trasgressione, non responsabile e superficiale, verso persone (bullismo) e cose (vandalismo). Scegliere, con evidente fatica, valori autentici che aiutano a crescere come persone pronte alle difficoltà della vita, è la vera trasgressione in cui impegnarsi con ogni energia. Andare oltre e non condividere questi comportamenti, ritenuti normali, e, al contrario, maturare nei valori che qualificano la persona e umanizzano le relazioni, spero divenga la scelta in cui procedere per dare vero volto giovanile all’entusiasmo del vivere. Avverto la pressante responsabilità, che coinvolge tutti, nel sostenere questo decisivo impegno a favore dei nostri giovani”.

+ Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.