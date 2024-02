NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dopo l’intenso Carnevale che ha visto il Teatro Boni di Acquapendente animato dallo spettacolo di Roberto Ciufoli il giovedì grasso e dal tradizionale ballo in maschera dello scorso sabato, riprendono gli spettacoli della stagione diretta da Sandro Nardi.



Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 17.30, è in programma la commedia “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché” di Antonio Amurri, a cura di Francesco Fanuele, con Marco Cavallaro, Maddalena Emanuela Rizzi, Bruno Governale, Alessandra Cavallari, per la regia di Filippo D’Alessio.

La comicità di Amurri, stringata ed elegante, prorompe in maniera emblematica con una vena ironica dissacrante negli assurdi e divertenti “consigli di reciproca e rapida eliminazione“. In una spietata lente d’ingrandimento, traspaiono vizi e difetti, incomprensioni ed egoismi, nevrosi e comportamenti maniacali di una lunga serie di mogli e di mariti ingombranti, di fronti ai quali non si vede altra possibilità che una pronta e spietata eliminazione.

Una commedia dall’umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia, presentandone in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano, a volte inconsapevolmente, il vivere quotidiano. Il tutto giocato in uno specchio che riflette, in una giovane coppia pronta a sposarsi, umori, pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio.

“Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché” propone una comicità e tante storie che hanno trovato nella televisione in bianco e nero di “Carosello” il primo palcoscenico per tanti spettatori. Lo spettacolo ne ripresenta ambienti e stile, muovendo gli attori in un set televisivo degli anni Sessanta, in un ping pong dinamico ed effervescente con il Telefono Amico.

La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.