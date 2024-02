NewTuscia – TUSCANIA – Oggi è un giorno di festa per i tifosi del Tuscania Volley e gli appassionati del volley in generale, poiché è stata annunciata la proroga della partnership tra il Tuscania Volley e il suo main sponsor, Maury’s. Il presidente del Tuscania Volley, Massimo Pieri, insieme al presidente e fondatore di Maury’s, Mauro Fusano, hanno ufficializzato l’accordo che legherà le due realtà sportive per altri due entusiasmanti anni.

Questa partnership, iniziata nella prima storica stagione in serie A 2014/15, ha portato grandi successi sia in campo sportivo che commerciale. Il supporto di Maury’s ha permesso al Tuscania Volley di consolidarsi negli anni come una delle squadre più competitive nel panorama nazionale, in ogni categoria disputata. Grazie a questo accordo, il Tuscania Volley ha potuto investire nella formazione dei giovani talenti, migliorare le strutture e garantire il successo sia sul campo che fuori.

Massimo Pieri, presidente del Tuscania Volley, si è detto estremamente soddisfatto del rinnovo della partnership con Maury’s, sottolineando l’importanza di avere un partner solido e affidabile che condivide la stessa passione e determinazione per il successo sportivo. Pieri ha anche espresso gratitudine verso Mauro Fusano e tutto il team di Maury’s per il loro continuo impegno e sostegno alla squadra.

La proroga della partnership tra Tuscania Volley e Maury’s rappresenta un importante segnale di stabilità e continuità per entrambe le realtà. I tifosi possono dunque continuare a sognare e a sostenere la propria squadra, fiduciosi che il Tuscania Volley continuerà a rappresentare un punto di riferimento nel mondo della pallavolo grazie anche al prezioso contributo di Maury’s.

Dida: Mauro Fusano con i giocatori Buzzelli, Marrazzo e Simoni nella sede amministrativa di Maury’s a Guidonia.