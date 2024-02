NewTuscia – TERNI – Sono ni corso stamattina a Fornole di Amelia i lavori urgenti di riparazione di una porzione della rete gas metano. Il tratto interessato è sulla Sr 205 Amerina (al km 6+530) in corrispondenza del bivio per Montecampano dove la ditta incaricata dal gestore privato sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionale. La Provincia ha emanato un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo da oggi e fino al 16 febbraio compreso. Si raccomanda prudenza e massima attenzione agli autoveicoli in transito nella zona.