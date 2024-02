Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 19 febbraio

NewTuscia – VITERBO – Online l’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di locali da utilizzare temporaneamente per le attività del centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) Giuseppe Foti. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate con le modalità indicate nell’avviso entro le ore 12 del prossimo 19 febbraio. Il Comune di Viterbo – si legge nell’avviso – ha avviato un’indagine esplorativa volta a reperire un immobile, ubicato nel comune di Viterbo, idoneo a ospitare le attività del C.P.I.A. “Giuseppe Foti” e precisamente le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, con presenze medie orarie di n. 80-90 studenti circa. La ricerca è finalizzata al reperimento di aule scolastiche, preferibilmente presso un unico immobile, aventi le caratteristiche precisate nell’avviso, che si ricorda avere carattere meramente esplorativo. Tra le caratteristiche tecniche richieste, i locali dovranno essere situati nel territorio del comune di Viterbo e avere una distanza, in linea d’aria, preferibilmente non superiore a 2 km dalla precedente sede di piazza Mario Fani, essere ubicati in zona servita dal servizio di trasporto pubblico locale o a distanza congrua, essere dotati di impianto elettrico, di illuminazione e antincendio conformi alla vigente normativa, nonché essere dotati di impianti di riscaldamento e di tutti gli altri servizi indicati nell’avviso. I locali dovranno essere resi disponibili fino a tutto il mese di giugno 2024.

“Stiamo lavorando il più velocemente possibile per individuare una soluzione provvisoria che consenta al CPIA di continuare in serenità l’anno scolastico – sottolinea l’assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi -. Colgo questa occasione per ringraziare la Prefettura, l’amministrazione provinciale e l’intero CPIA per il forte rapporto di collaborazione e sinergia che si è creato intorno a questa problematica”.

La versione integrale dell’avviso (con gli allegati inclusi) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it al link https://comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-la-ricerca-di-locali-da-utilizzare-temporaneamente-per-le-attivita-del-centro-provinciale-per-listruzione-degli-adulti-cpia-giuseppe-foti/ .