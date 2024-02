NewTuscia – PARRANO – Il Consiglio Comunale di Parrano ha approvato ieri all’unanimità un atto d’indirizzo, su proposta del Sindaco Valentino Filippetti, d’intesa con i capigruppo, riguardante il nuovo bando per l’affidamento dei servizi sociali su sostegno alla genitorialità, attività innovative a sostegno della domiciliarità per minori e minori disabili, integrazione sociale e lavorativa di persone disabili e svantaggiate, assistenza domiciliare socio-educativa e territoriale a favore di minori, assistenza e integrazione scolastica per alunni disabili, assistenza domiciliare sociale per anziani, assistenza domiciliare sociale per adulti disabili, progetto Home Care Premium, servizio di pronto intervento sociale e Sportello Immigrazione. Questo il testo:

“Tenuto conto che gli uffici della Zona Sociale 12 stanno predisponendo le gare per l’assegnazione dei servizi Considerato il grande valore che hanno questi servizi per la qualità della vita della cittadinanza ed in particolare per le aree più fragili. Il Consiglio comunale ritiene indispensabile tenere insieme due elementi: la tutela e la salvaguardia degli attuali livelli dei servizi e la valorizzazione del lavoro degli operatori del settore. Per questo non crediamo che sia più rinviabile la definizione del Nuovo Piano di Zona fermo al 2012.

Inoltre si ritiene essenziale che nella definizione delle gare di appalto si tenga conto del recente accordo raggiunto per il nuovo Ccnl “Cooperazione sociale” e che nel capitolato del nuovo bando vengano previste le risorse per far fronte integralmente agli aumenti contrattuali come definiti dalle tabelle ministeriali per gli educatori professionali di livello D2. Come non è più rinviabile un corretto inquadramento degli educatori essendo per legge previste, in tali servizi, le figure degli educatori professionali socio-pedagogici con titolo. Il Consiglio chiede al Comune di Orvieto che è capofila della Zona Sociale n.12 di promuovere quanto prima una riunione di tutti i Sindaci per discutere l’argomento”.