NewTuscia – ROMA – “Desidero rivolgere un augurio particolare per questo primo anno di attività, dove sono stati registrati numeri sicuramente confortanti. E’ stata un’idea assolutamente positiva quella di unire la storia, la tradizione del Fatebenefratelli con le eccellenze del Gemelli. Un plauso particolare, poi, lo rivolgo a tutti voi per l’umanizzazione delle cure, che non fate mai mancare: un aspetto, questo, fondamentale soprattutto nei casi di pazienti con fragilità.

Tra l’altro, è di rilevanza strategica avere un ospedale in zona centro a Roma, in vista anche del Giubileo 2025. Ringrazio poi i lavoratori, oltre 800, per il grande lavoro svolto. Come amministrazione regionale, garantiremo sempre il massimo supporto in questo percorso di crescita e di sviluppo di quest’ospedale, che rappresenta una vera eccellenza, un riferimento per i cittadini e per il territorio.”

Così il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto questa mattina all’evento di presentazione dei risultati del primo anno di attività della nuova gestione dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola.