Ciao Re Carnevale!!!

Ci rivedremo nel 2025, quest’anno sei stato un grande Re e noi dei tuoi grandi servitori, o come piace chiamarci a te: “Popolo di Carnevalari”.

Abbiamo gioito per tre settimane, peccato l’ultima sia stata falcidiata dalla pioggia, ma doveva andare così, del resto il fato governa ogni cosa e nemmeno tu, caro Re Carnevale, hai potuto nulla contro il tempo nefasto.

Oggi è il 13 febbraio, una data come tante che compongono un anno, ma per me è una data unica, perché due anni fa’ la mia vita è cambiata per colpa di una situazione sfavorevole, per usare un eufemismo. Da quel giorno non sono più la stessa persona, non posso più porre in essere tante azioni, semplice e quotidiane, che avevo sempre fatto. Caro Re Carnevale oggi anche io voglio rivolgermi ai miei concittadini del Popolo Carnevalaro, ringraziandoli tutti, nessuno escluso, per la vicinanza dimostratami in quei giorni successivi all’accaduto.

Due anni fa’, pochi giorni dopo, era giovedì grasso, che tu dovresti ben conoscere e in quel giorno, nonostante le grosse difficoltà, ti ho voluto onorare con la mia presenza, nella mia prima uscita pubblica post incidente, presso le nostre scuole per consegnare la chiave del nostro Comune al Presidente della Proloco, atto simbolico che rappresenta l’inizio dei tuoi festeggiamenti.

Quest’anno da quando ho visto le date del Carnevale ho subito notato come questa volta, il maledetto 13 febbraio fosse invece il martedì grasso, giorno di chiusura, giorno di tristezza, perché tu, caro Re Carnevale saresti, e lo sei appena stato, mandato via su un bel pallone aerostatico. Mi piace pensare che il fato abbia voluto chiudere un cerchio, mi abbia voluto mandare un messaggio, ti assicuro caro Re che farò del mio meglio per iniziare una nuova strada, libera da quel retaggio di due anni fa’…

Ciao Re Carnevale ti aspetto e ti aspettiamo con ansia nel 2025.