NewTuscia – MONTEFIASCONE – Celebrato il “GIORNO DEL RICORDO” in memoria dei martiri delle foibe e degli esuli dal confine orientale d’Italia.

Si è svolta sabato 10 febbraio 2024, alle ore 11.30 a Montefiascone (VT), iniziata a Piazzale Roma e continuata al Prato Giardino, davanti al monumento in memoria dei caduti dove è stato posto un cuscino di fiori, la manifestazione denominata “Giorno del Ricordo”, istituita con Legge 30 marzo 2004, n.92 e promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10 Febbraio, per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l’esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d’Italia.

L’evento ha visto la presenza dei consiglieri comunali Renato Trapè in rappresentanza del sindaco, Massimo Ceccarelli, Angelo Merlo e Giorgio Cacalloro. Il conigliere regionale Daniele Sabatini. Le rappresentanze della Polizia Locale e del Comando dei Carabinieri. L’associazione nazionale dei paracadutisti e l’associazione nazionale dei Carabinieri.

Nonostante il meteo avverso sono giunti anche moltissimi cittadini.

“Quest’anno ricorre il ventennale dell’approvazione della Legge 92/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio – quindi abbiamo messo ancora maggiore impegno per commemorare i Martiri delle foibe e il sacrificio degli Esuli dal confine orientale d’Italia, costretti ad abbandonare terre da sempre italianissime.

Comitato 10 Febbraio di Montefiascone