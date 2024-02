NewTuscia – VITERBO – Carnevale viterbese 2024, attenzione alla viabilità. Dopo il rinvio dello scorso sabato a causa del maltempo, è confermato per domani l’appuntamento a piazza del Teatro, a partire dalle ore 15, con i gruppi mascherati. Sabato 17 febbraio si recupererà l’appuntamento dello scorso 10 febbraio, ovvero la sfilata di carri e gruppi mascherati con partenza da Porta Romana alle ore 15, per proseguire su via Garibaldi, piazza Fontana Grande, piazza del Plebiscito, piazza dei Caduti, via Marconi e piazza Verdi. Questi i provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare previsti per domani 13 febbraio:

dalle ore 10 (fino a cessata necessità), a piazza Verdi, divieto di sosta con rimozione forzata;

dalle ore 13 sarà inoltre istituito il divieto di circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli all’accesso via F. Rosselli; i veicoli provenienti da via Santa Rosa saranno deviati su via Marconi o via Matteotti.

Inoltre, da oggi 12 febbraio fino alle ore 24 del 17 febbraio, a piazza Verdi, nella parte antistante il teatro (nelle due file di stalli collocate frontalmente ai civici 12 e 12/a) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco.

In caso di necessità potranno essere adottate ulteriori misure di disciplina della circolazione veicolare.

Gli agenti di polizia locale e gli organi di polizia stradale avranno facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili nell’ambito viario interessato dall’ordinanza.