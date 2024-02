NewTuscia – VITERBO – Tragedia nel corso della mattina di oggi: un giovane di 33 anni è morto in seguito ad un malore dopo essersi accasciato a terra. E’ successo in un’azienda agricola nei pressi di Castel D’Asso per cause ancora da accertare.

Nonostante i molti tentativi dei soccorsi di rianimarlo, non sarebbe sopravvissuto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia per tutti gli accertamenti.