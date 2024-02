NewTuscia – BAGNOREGIO – Ho cercato di interpretare questi quasi ormai 5 anni con grande serietà e credo che questa sia stata un’esigenza naturale per chi ha sognato, fin da piccolo, di ricoprire questo incarico.

Ho cercato di mettere impegno, abnegazione, determinazione, sobrietà, costanza, onestà, umiltà.

Ho cercato, a volte fino all’ossessività, di ascoltare tutti, dalla persona per strada al bambino a scuola, dalla signora alla finestra al cittadino che ha inchiodato con la macchina per segnalarmi qualcosa che non andava. Non mi sono sottratto alle critiche, soprattutto se costruttive, perché so che solo in esse risiede la possibilità di migliorarsi.

Ci sono state sere, soprattutto durante la pandemia, dove ho faticato ad addormentarmi, altre in cui non sono riuscito proprio a chiudere occhio. L’ho fatto senza lamentarmi, perché chi amministra non può permetterselo. Ho voluto la bicicletta ed ho pedalato.

Ho cercato di lavorare tanto, insieme ad un gruppo di persone speciali, per continuare a far brillare la nostra città, cercando di migliorarla, giorno dopo giorno.

Abbiamo provato a non lasciare indietro nessuno. Non abbiamo indovinato tutto ma ho la coscienza apposto di chi ha lavorato ogni giorno, ogni ora, solo per il proprio paese, cercando di rendere orgogliose le persone che qui hanno scelto di vivere.

Molto è stato fatto ma credo che il lavoro non sia finito, per questo insieme ad una squadra di persone che hanno a cuore la nostra città, ci candideremo per i prossimi cinque anni di amministrazione, con la forza dei sogni, del lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che sono certo riusciremo a svolgere in futuro.

Luce Profili