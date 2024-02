NewTuscia – VITERBO – Scatta la diciottesima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 15 febbraio alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sulla pagina https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti?locale=it_IT e sul circuito LNSF

con il format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “Papa Francesco accoglie la Confartigianato Viterbo. La Tuscia alla Bit di Milano” e sarà dedicata ad approfondire l’udienza concessa dal Santo Padre alla Confartigianato in aula Paolo VI. Dalla Tuscia è partito un autobus con 50 persone guidato dal presidente regionale Michael Del Moro. Proporremo il discorso integrale di Papa Francesco e l’intervista al presidente Del Moro.

Nel corso della puntata si parlerà anche della Borsa internazionale del turismo di Milano che ha visto la presenza di un nutrito gruppo proveniente dalla Tuscia. Gaetano Alaimo ha intervistato il consigliere del CdA di Enit – Agenzia nazionale del turismo Sandro Pappalardo che parlerà dell’evento e delle potenzialità del turismo nel Viterbese oltreché dei prossimi impegni dell’Enit.

Il direttore Gaetano Alaimo, in un suo editoriale, approfondirà il tema della protesta degli agricoltori che sono in presidio intorno a Roma con focus sulle azioni di quelli della Tuscia.

Torna “Missione bellezza” di Veronica Gezzi che farà da intermezzo alla seconda parte della puntata. Ci sarà, quindi, il reportage sul ritorno de “Caprice”, il mitico locale da ballo degli anni Settanta, Ottanta e Novanta che ospitò i più importanti personaggi dello spettacolo italiano e non solo. Tornerà nella sede di allora al Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino.

La pagina culturale sarà questa volta dedicata all’intervista alla giovane scrittrice Claudia Aronica, autrice del libro “Destini incrociati”.

Tornano le rubriche tematiche di “Luce Nuova sui fatti”. Questa settimana sarà la volta de “La nave volante” di Maria Giovanna Elmi e Max Scuderi; “Impariamo a comunicare insieme” di Elena Sassara e “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.

Il format é settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull’emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

Main partner della trasmissione sono la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori), Confimprese Viterbo e Veronica Gezzi Permanent Make up.

