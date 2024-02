NewTuscia – ROMA – “Desidero rivolgere un augurio particolare, per i 50 anni di Aeroporti di Roma, al Presidente, all’amministratore delegato e a tutto il personale, per il grande lavoro svolto. A conferma di questo, ci sono i numeri registrati: lo scorso anno, Adr ha totalizzato oltre 44 milioni di passeggeri ( Fiumicino con 40,5 milioni, +38% rispetto al 2022; Ciampino ha chiuso l’anno con 3,9 milioni di passeggeri). Sono numerosi, poi, i riconoscimenti internazionali ricevuti da Adr: negli ultimi 5 anni, il Leonardo da Vinci ha ricevuto premi per aver raggiunto l’eccellenza in vari ambiti, come sicurezza, infrastrutture.

Questo ottimo lavoro è motivo di orgoglio anche per noi, visto che gli aeroporti rappresentano la porta di accesso alla città di Roma, e ai territori della nostra regione. Ora, è importante portare avanti una collaborazione sinergica, tra le istituzioni e le realtà coinvolte, come Adr: di fronte abbiamo sfide di rilevanza strategica, come il Giubileo 2025. Tra l’altro, proprio nei mesi scorsi, grazie a gioco di squadra e unità d’intenti tra le varie istituzioni, è stata ospitata la Ryder Cup a Guidonia: una manifestazione golfistica, tra i più importanti eventi sportivi mondiali, che ha registrato un grandissimo successo, sia a livello di pubblico (con oltre 270 mila persone in pochi giorni) che di organizzazione. Il Giubileo, come i grandi eventi in generale, può rappresentare una occasione per certi versi unica, anche per contribuire allo sviluppo della nostra regione: per questo, dobbiamo lavorare insieme, con l’obiettivo di far conoscere, oltre alla Capitale d’Italia, anche le tante bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche, con borghi e paesaggi suggestivi, di tutti i comuni del Lazio, che ha un patrimonio infinito di ricchezze” .

Cosi, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto al 50.mo anniversario di Aeroporti di Roma, presso lo scalo “Leonardo Da Vinci”, a Fiumicino