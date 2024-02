NewTuscia – ROMA – Una città come Roma che vuole guardare al futuro con ambizione e determinazione, deve seriamente prendere in considerazione la possibilità di presentare la propria candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2040.

Questo evento rappresenterebbe un’occasione senza precedenti per consolidare la posizione di Roma come una delle principali destinazioni turistiche e culturali del mondo, nonché per promuovere uno sviluppo economico e sociale a lungo termine.

La possibile candidatura di Roma è sostenuta da solide motivazioni, tra cui la celebrazione della sua storia millenaria attraverso uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.

La città si impegnerebbe a promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i suoi cittadini, con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e l’integrazione attraverso eventi culturali e sportivi inclusivi.

Gli impatti economici e sociali previsti sarebbero significativi, con la possibilità di stimolare l’occupazione e l’attività economica attraverso investimenti mirati in infrastrutture, turismo e servizi.

L’incremento delle entrate derivanti dal turismo, dall’ospitalità e dal commercio contribuirebbe a sostenere la crescita economica a lungo termine della città.

La sostenibilità ambientale dovrà essere al centro della pianificazione per le Olimpiadi del 2040, con l’adozione di misure volte a ridurre l’impatto delle attività olimpiche sull’ambiente.

Questo include la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica e la promozione di pratiche di vita sostenibili tra i residenti e i visitatori.

Roma si impegnerebbe a valorizzare le sue infrastrutture esistenti attraverso interventi di ristrutturazione e modernizzazione, riducendo al minimo la costruzione di nuove strutture e garantendo che quelle necessarie siano utili e sostenibili nel lungo termine.

La candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2040 potrebbe essere anche un’opportunità per coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo decisionale e nell’organizzazione degli eventi prevedendo un’ampia partecipazione dei cittadini, con un focus particolare sul coinvolgimento dei giovani nello sport e nelle attività culturali.

In conclusione, la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2040 rappresenta una sfida e un’opportunità straordinarie per la città.

Attraverso una pianificazione oculata e un impegno collettivo, Roma potrebbe trasformare questo evento in un catalizzatore per il suo sviluppo sostenibile e per il rafforzamento del suo ruolo nel contesto globale considerando che il 2040 coinciderebbe con la fine di un arco temporale che prevede il Giubileo del 2025 e il Giubileo Straordinario del 2033.

Prof. Giuseppe Capua

Medico Specialista in Medicina e Traumatologia dello Sport

Presidente Commissione Antidoping FIGC