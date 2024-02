NewTuscia – VITERBO – Proseguono i lavori per il risanamento del manto delle strade cittadine e la realizzazione dei percorsi ciclopedonali.

Per consentire il regolare svolgimento degli interventi previsti, da lunedì 12 febbraio fino al termine dei lavori, nella fascia oraria 6 – 18, su via A. Volta sarà istituita la chiusura al transito veicolare e pedonale della rampa di collegamento che da via A. Volta immette sulla tangenziale Ovest, in direzione di Valle Faul.