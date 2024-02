NewTuscia – PRATO – Il 2024 segna un anno significativo per le politiche di disabilità in Italia, grazie all’introduzione del Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità, dotato di oltre 552 milioni di euro. Questa iniziativa, sancita dalla legge di bilancio, rappresenta un passo avanti decisivo verso la razionalizzazione e la semplificazione dell’accesso ai fondi dedicati all’inclusione e al supporto delle persone con disabilità.

L’Italia sta infatti vivendo una stagione di profondo rinnovamento nel campo dell’inclusione sociale tramite una profonda riforma strutturale dell’intera normativa sulla disabilità che punta a garantire una valutazione più trasparente e agevole della condizione di disabilità, promuovendo la vita indipendente e migliorando l’accessibilità e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. A livello europeo, il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), con 88 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, sottolinea l’impegno dell’UE verso l’inclusione, la lotta alla povertà, e l’accesso all’istruzione e al lavoro per le persone con disabilità.

La nostra proposta per istituire il Registro dei Progetti Esistenziali di Vita si inserisce perfettamente in questo quadro, proponendosi come uno strumento complementare alle politiche finanziarie suddette. Attraverso il registro, miriamo a raccogliere, valorizzare e realizzare i desideri e i progetti di vita delle persone con disabilità a Prato, assicurando che ogni individuo possa esprimere la propria volontà e ricevere

supporto personalizzato per la sua realizzazione. I benefici di questa misura si estendono non solo agli individui direttamente coinvolti ma anche alle loro famiglie, offrendo loro un sostegno concreto e una guida nel navigare le opportunità e i servizi disponibili. Inoltre, promuovendo un’efficace collaborazione tra enti locali, organizzazioni del terzo settore e istituzioni sanitarie, il registro contribuirà a creare una rete di supporto più integrata e accessibile, superando la frammentazione delle risorse e delle informazioni che spesso ostacola l’accesso ai servizi.

Un elemento cruciale da sottolineare è il successo che il Registro dei Progetti Esistenziali di Vita ha già dimostrato in altri Comuni italiani, dove la sua implementazione ha portato a un miglioramento significativo nella vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Questi successi confermano l’efficacia di un approccio centrato sulla persona e sulla comunità, che non solo rispetta l’autonomia individuale ma

promuove anche una pianificazione personalizzata dell’assistenza, migliorando così la qualità della vita e facilitando l’integrazione sociale.

Invito tutti i cittadini, le associazioni e l’Amministrazione Comunale a sostenere questa proposta, contribuendo attivamente a promuovere un cambiamento positivo nella nostra comunità. È con iniziative come queste che possiamo sperare di costruire un futuro in cui ogni persona ha la possibilità di vivere una vita ricca di significato e soddisfazioni, indipendentemente dalle proprie capacità. “

Claudiu Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato