Tiziana Agnitelli

NewTuscia – Affezionati/e della Graforubrica in questo nuovo incontro osserviamo insieme le due dediche degli autori del libro: “Te lo dico pianissimo”: Sante Paolacci e Pino Pellegrino.

Sono due persone con caratteristiche differenti e allo stesso tempo simili, uniti da eventi che li accomunano, affrontano la vita a viso aperto e con la capacità di difenders i da eventuali “nemici”, capacità imparata sul campo e ognuno ha estrapolato la propria lezione e il proprio insegnamento da ogni battaglia vissuta; portano a termine ciò che ritengono essere importante per loro stessi e la loro vita (andamento progressivo, angoli, uncini/ganci), determinati e pieni di voglia di fare e di progettare.

Sono sempre in movimento con un’agitazione latente che “governano” però in modo diverso: Pino Pellegrino si dedica ai piaceri della vita e a ciò che questa può riservargli accogliendo le incognite in modo aperto, appassionato, lasciandosi portare dal vento, anche a volte facendosene influenzare mentre Sante Paolacci preferisce l’astrazione e il pensiero, cercando di avere quanto più possibile controllo sugli eventi e irrigidendosi quando il vento soffia troppo forte, opponendo quindi resistenza (qualità del tratto).

Per entrambi la famiglia di origine è importante, il legame è persistente nonostante lo scorrere degli anni e li influenza in più modi e maniere, ma mentre Sante Paolacci vorrebbe allontanarsi dal modello vissuto, Pino Pellegrino è diventato un “camaleonte”, indifferente all’essere compreso, sempre pronto ad indossare panni diversi, anche se ciò a volte gli provoca un po’ di tristezza.

Simpatici, affascinanti, sanno farsi voler bene, ma possono anche utilizzare l’ironia per “punzecchiare” ed evidenziare i difetti altrui creandosi qualche acrimonia.

Sono due artisti con qualità differenti, ma con un percorso comune che le sincronicità della vita hanno portato a incontrarsi e a co-creare questa opera che leggerò quanto prima possibile, una frase che, a mio parere, li rappresenta e li rende a me cari è:

“la vita è un’avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi e tanti intermezzi scelti a caso dal caso”.

Buona lettura!