NewTuscia – VIGNANELLO – E’ lecito sognare con una Favl Cimini Viterbo che, oggi, non ha lasciato scampo all’Aurelia antico Aurelio prevalendo con un rotondo 3-0. Due gol nel primo tempo con Paruzza e Capuano ed un altro nel finale con Kordic fanno raggiungere alla formazione gialloblù la striscia di 11 risultati utili consecutivi. Il rocambolesco pareggio della scorsa settimana per 2-2 con la Romulea, arrivato a tempo ampiamente scaduto, è quindi solo un brutto ricordo.

Nel primo tempo la formazione viterbese scende in campo con due assenze pesanti, Cissé e Morariu, squalificati. Mister Castagnari si affida ad una formazione nuova ma comunque solida. Capuano si rende pericoloso in un paio di occasioni e per poco non fa centro. Il vantaggio è però nell’aria. C’è tempo per un intervento prodigioso di Bertollini su Coticoni. Al 31′ la palla arriva a Seck che approfitta di un rinvio molesto di Attanasio, passa lesto a Paruzza che insacca senza problemi. L’ultimo quarto d’ora del primo tempo è ancora di marca viterbese fino alla fine di tempo quando Capuano si fa strada e, equilibrandosi, lascia partire un tiro forte e deciso che trafigge Attanasio.

Nel secondo tempo il leit motiv continua ad essere quello del primo tempo con una netta prevalenza in campo della Favl Cimini che non punge come nella prima frazione ma si vede di più dalle parti dell’Aurelia che gli ospiti. Azioni sterili che non impensieriscono particolarmente i due estremi difensori. Il sussulto, però, arriva a tempo scaduto con Kordic che è subentrato al 35′ a Capuano. Kordic non fa rimpiangere il marcatore del secondo gol dei gialloblù ed è bravo a mettere dentro due minuti oltre il tempo regolamentare.

I sogni di gloria della Favl Cimini riprendono da oggi e dovranno puntare a recuperare i 7 punti che la separano da Pomezia, Rieti e Maccarese. Gli scontri diretti saranno certamente fondamentali ma anche impostare pragmaticamente tutte le prossime partite.

FAVL CIMINI: Bertollini, Lo Zito, De Goicoechea, Giorgi, Nesta (De Simoni), Paruzza (Torsellini), Tollardo (Sene Pape), Silvestroni (Ciucci), Ottaviani, Seck, Capuano (Kordic).

A disposizione: Cadar, Spolverini, Collacchi, Pompei

All.: Massimo Castagnari.

AURELIA ANTICA AURELIO: Attanasio, Crivellini, Caselli, Pietrobattista, Coticoni, Cruciani, Del Moro, Pesciallo, Di Curzio, Carboni, Giordano

A disposizione : Polocci, Maravalli, Carloni, Proietti Gaffi, Cozzi, Auriti, Giranelli, Rogai, Campagna, Polocci

All.: Andrea Zappavigna..

Arbitro: Montevergine di Ragusa

Assistenti: Aguzzi di Rieti e Iozzia di Roma 1

(Foto copertina della Favl Cimini Viterbo)